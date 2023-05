« Le bâtiment doit pourvoir 10 000 postes supplémentaires par an jusqu’en 2027»

Quels​ sont les enjeux du salon de l’alternance pour le bâtiment ?

La profession se mobilise, dans un contexte de forte pénurie de main d’œuvre, pour faire découvrir nos métiers aux jeunes en rendant le secteur plus attractif. Des colloques et tables rondes, mais aussi des rencontres avec des chefs d’entreprise, des CFA et des conseillers d’orientation, permettront de mettre en avant un des rares secteurs où l’ascenseur social peut être aussi rapide, et où on peut ainsi débuter comme compagnon avant de devenir un jour chef de chantier, voire de racheter une entreprise.

Il s’agit notamment de faire tomber les préjugés sur les efforts physiques liés à cette profession, en valorisant une filière où les jeunes peuvent s’épanouir en participant à une aventure collective, toucher à du concret avec des constructions qui s’édifient sous leurs yeux, et travailler dans des conditions de sécurité qui ont beaucoup progressé ces dernières années. Tous secteurs confondus, ce salon de l’alternance offrira l’occasion de signer jusqu’à 5 000 contrats d’apprentissage.



Quels sont actuellement, en dépit des menaces qui pèsent sur 100 000 postes d’ici à 2025, les besoins en main d’œuvre dans le bâtiment ?

Jusqu’à 100 000 emplois pourraient en effet être détruits en raison de la situation du marché du logement neuf, en particulier dans la maison individuelle. Mais compte tenu des enjeux en matière de rénovation et dans le cadre des grands projets comme le Grand Paris Express et les Jeux olympiques de 2024, le Bâtiment aura besoin de 10 000 nouvelles recrues en équivalent temps plein par an jusqu’en 2027.

En région parisienne, le secteur concentre 120 000 employeurs pour près de 37 Mds € de chiffre d’affaires, et 375 400 actifs. Ouvrir nos chantiers à des apprentis, et ainsi investir dans la formation de ces jeunes qui sont nos collaborateurs de demain, constitue une voie d’excellence pour répondre aux besoins en main d’œuvre. Et ce, à plus forte raison avec la prime à l’embauche d’alternants de 6 000 €, coup de pouce dont les employeurs pourront bénéficier jusqu’à la fin du quinquennat. Quelque 11 000 apprentis officient à ce jour sur les chantiers franciliens.



Quels sont les profils les plus recherchés ?

Dans la production, le secteur recrute aussi bien sur des métiers de menuisier, de métallier, de carreleur et de maçon, que de charpentier, de couvreur et de peintre, ainsi que d’électricien, de chauffagiste et de plombier. La profession propose également des opportunités sur des profils de métreur, de conducteur de travaux ou encore de chargé d’affaires. Nous souhaitons, dans le cadre de ce salon, attirer l’attention sur des métiers qui paient. Aujourd’hui, un ouvrier qualifié avec 5 à 10 ans d’expérience perçoit environ 2 500 € nets par mois ; un conducteur de travaux avec le même bagage, entre 2 500 et 3 500 € nets.

Un jeune motivé représente une denrée rare. D’où la nécessité de veiller à préserver cette motivation en lui accordant de la considération et en lui proposant des perspectives d’évolution professionnelle, afin d’éviter de le voir s’envoler ailleurs.