LE BÂTIMENT DANS TOUS SES ÉTATS

Le secteur du bâtiment est au cœur de plusieurs défis car consommateur de foncier et producteur de carbone. Pointé du doigt, il fait face à des critiques fréquentes. Pourtant, aujourd'hui comme hier et demain, les citoyens ont besoin de se loger et les entreprises d'être hébergées. Deux pistes d'évolution existent.

La première consiste à optimiser l'acte de construire. Ce marché connait une baisse de rentabilité et de productivité. Au même titre que les innovations numériques, la construction hors site peut être une réponse.

La seconde est d'améliorer l'adéquation du bâtiment à ses différents usages dans le temps. Depuis quelques temps maintenant, de nouvelles offres fleurissent : coworking, habitat partagé, cohabitation intergénérationnelle… Le champ des possibles est à imaginer.

Ce dossier s'attache à décrypter toutes ces nouvelles solutions et à démontrer par l'exemple que l'immobilier n'est pas immobile.