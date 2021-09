Le bâti végétalisé en rentrée scientifique, technique et politique

Avec le colloque « bâti végétalisé et biodiversité urbaine » programmé le 21 octobre à Paris, l’association des toitures et façades végétalisées (Adivet) revient sur la scène nationale des événements professionnels, après une longue parenthèse : pour trouver trace d’un forum scientifique, technique et politique avec une ambition comparable, il faut remonter au congrès international de 2013 à Nantes. Le Moniteur accompagne l’Adivet comme partenaire du colloque.