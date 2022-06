Le bâti existant, le grand oublié de la rédaction des plans locaux d'urbanisme

La ville est un organisme vivant, qui se modifie, se transforme, se renouvelle. Toutes les villes sont le résultat d'adaptations successives. Après l'urbanisme d'extension urbaine, les auteurs des plans locaux d'urbanisme (PLU) ont désormais à prendre à bras-le-corps l'urbanisme de la transformation. Or, bien que le renouvellement urbain dispose d'une reconnaissance théorique et pratique depuis plus de vingt ans et que tout un chacun reconnaisse la nécessité de permettre l'évolution de l'existant, les PLU restent principalement rédigés pour réglementer la réalisation de constructions nouvelles. En l'absence de dispositions dédiées, le droit de l'urbanisme s'adapte avec difficulté aux besoins des interventions sur l'existant, en particulier au regard des nouveaux enjeux qui lui sont assignés.