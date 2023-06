Le bail réel solidaire d'activité, un nouvel outil

Afin que les opérations des organismes de foncier solidaire (OFS) gagnent en mixité, la loi 3DS du 21 février 2022 leur a permis de réaliser et de céder, à titre subsidiaire, des locaux d'activités, dans des conditions similaires à celles du bail réel solidaire (BRS). Dans le prolongement, l'ordonnance n° 2023-80 du 8 février 2023 a créé le cadre législatif du bail réel solidaire d'activité (BRSA), aux articles L. 256-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation (CCH).