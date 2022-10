Le bail à l'épreuve du décret tertiaire

La loi ELAN du 23 novembre 2018 oblige les propriétaires et les preneurs à bail à engager des actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans les bâtiments à usage tertiaire, afin de parvenir à une baisse d'au moins 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050. La loi précise que les propriétaires des bâtiments et, le cas échéant, les preneurs à bail, sont responsables de ces obligations. Alors que la première échéance du 30 septembre 2022 n'est plus une réalité lointaine, la question se pose de savoir comment les parties au bail peuvent organiser contractuellement les actions destinées à respecter cette obligation et à mettre en œuvre les moyens correspondants.