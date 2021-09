Le « 7 familles » de l'archi

« Le bâtiment, là-bas, c'est Colboc.

- Colboc… mais lequel ? »

Cette conversation n'est pas imaginaire.

Et d'ailleurs, combien de fois ceux qui s'intéressent à l'architecture ne l'ont-ils pas entendue ? Car il est des familles, comme les Colboc donc, mais aussi les Dubuisson, ou encore les Sirvin, dont le nom a marqué tout le XXe siècle et s'affiche encore avec une régularité frappante sur les avis de permis de construire. Cet été, « Le Moniteur » vous invite à la rencontre de ces lignées dont certaines sont devenues indissociables d'un territoire, comme les Moga à Bordeaux ou les André à Nancy. Ces tribus ne se reconnaissent pas à un style familial qui se serait perpétué : chaque génération s'est inscrite dans son époque, rompant parfois avec les pratiques de la précédente. Elles ont traversé les courants, certaines depuis le néoclacissisme du XIXe finissant jusqu'aux formes contemporaines, en passant par le modernisme triomphant. Et si l'on y est, comme dans un jeu des 7 familles, architecte de père en fille, d'arrière grand-père en arrière-petit-fils ou d'oncle en neveu, ce n'est pas tant par volonté d'asseoir une mythologie que par une transmission de valeurs fortes…

Et aussi, peut-être, parce que le dimanche, on sortait en famille visiter les chantiers.