Le 4 juillet, Moniteur Innovation Day fait peau neuve

Pour sa quatrième édition, l’événement annuel du « Moniteur » consacré à l’innovation dans la construction se réinvente. Au programme : les grandes figures du secteur, les projets les plus avant-gardistes et les solutions les plus prometteuses.

On conserve les fondamentaux mais on renouvelle l’essentiel. Pour la quatrième année consécutive, le Moniteur Innovation Day (MID) braquera les projecteurs sur l’innovation dans le secteur de la construction. Toujours à la Seine Musicale de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), toujours début juillet et toujours en misant sur la rencontre entre maîtres d’ouvrages, industriels, entreprises, ingénieurs et architectes.

Pourtant, en 2022, le programme a été revu de fond en comble. Quatre séances plénières jalonneront cette journée, chacune avec sa thématique et son horizon temporel.

Avec un point de vue résolument prospectif, « Vivre en 2050 » esquissera un tableau de la ville dans 30 ans, transformée par les évolutions sociétales et culturelles.

« Faire en 2040 » interrogera plutôt les pratiques professionnelles nouvelles qui se déploieront au cours des prochaines décennies dans les métiers de la construction, de l’immobilier, de la conception et de l’aménagement.

« Partager en 2030 » adoptera une perspective territoriale et interrogera les nouveaux circuits courts (mobilités, matériaux, énergies…) qui se structurent à l'échelle locale grâce à la mobilisation des acteurs publics et privés.

Enfin, « Jouer en 2024 » clôturera la journée sur les ambitions du projet olympique et ses retombées pour les territoires comme pour le secteur.

Deux parcours et un MID Lab

Par ailleurs, une série d’ateliers ponctuera la journée, organisée autour de deux parcours. « Répondre à l’urgence climatique » mettra en avant les retours d’expériences ambitieux en termes de réductions des émissions carbone et de la consommation de matières premières. « Poser les fondations durables » ambitionnera de son côté d’imaginer les solutions concrètes pour s’adapter à un monde et un climat qui changent.

Dernière nouveautés : le MID lab. Tout au long de la journée, des innovations concrètes, des pitch, des informations exclusives, des retours d’expériences se succèderont. Objectif : détailler la fabrique de l’innovation dans la construction, en donnant la parole aux grands groupes, aux start-up, aux incubateurs et aux industriels.