Le 16 juin, une journée de conférence sur les transformations du point de vente

Négociants et industriels se retrouveront à Paris le 16 juin pour une journée de conférence sur les révolutions du point de vente, à l'initiative du magazine Négoce.

Cette manifestation pourrait bien marquer les retrouvailles de la profession, après un an d'annulations répétées et d'événements à distance. Le 16 juin, le magazine Négoce organise en effet à Paris une journée de conférence autour des révolutions du point de vente. Nos partenaires Griffon et Nextmart accompagnent cette journée, soutenue par la FDMC, la FDME, la FNAS, la FND et Inoha.

Programme

Cette manifestation sera ouverte par Frédéric Ondet, DGA de Gedex, et Eric Béchu, DG de Weldom, qui ensemble tireront les leçons d'un an et demi de crise sanitaire.Durant la matinée, les intervenants, dans le cadre de tables-rondes, nous parleront attentes des clients (avec notamment Jérôme Thfoin, du Groupe Samse), des compétences attendues (avec Cédric Angeli de 2nd Academy, Laurent Grimaud, DRH de VM et Marie-Diane Picot, DRH de BigMat), mais aussi des services, entre agences de proximité (avec Bertrand Alard de Point.P, Baptiste Buisard de Legallais et Pierre-Yves Rallet de Loxam) et reprise des déchets (en présence du directeur marketing de SGDB France Damien Berthelot et d'Erwan Le Meur, de Federec BTP).

En début d'après-midi, Franck Rosenthal, expert des concepts de distribution, présentera dix exemples parlants dans le monde. Puis viendra le temps des retours d'expérience : Hugues Le Metter (Caparol Center), Nicolas Balland (Lariviere), Christian Couvreur (Mr Bricolage), Valérie Gagliardi (LiTT) et Charles-Gaël Chaloyard (Tout Faire Matériaux) viendront présenter l'actualité et les développements de leurs concepts et de leurs agences.

Pour retrouver le programme et vous inscrire, c'est ici !