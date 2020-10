Layher France lance de nouveaux services

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce matériaux Supprimer Artisans Supprimer Entreprises Supprimer Echafaudage Supprimer Layher Supprimer France Supprimer Valider Valider

Malgré un contexte difficile, le fabricant d’échafaudage propose plusieurs nouveautés pour cette fin d’année.

Après une année 2018-2019 record avec un chiffre d’affaires de 82 M€, Layher France a réalisé, sur la période d’avril 2019 à mars 2020, une année correcte, et ce malgré l’arrêt des chantiers en raison de la crise sanitaire, avec un volume d’achat de 20 000 tonnes pour un chiffre d’affaires de 74 M€. Un tonnage qui fait encore de la filiale française le premier client du groupe allemand spécialisé dans la fabrication d’échafaudage.

Drone et Fullbim

Malgré le contexte difficile dû au Sars-Cov-2 et afin de répondre aux attentes des différents segments de marché, Layher France a développé de nouveaux services. L’entreprise propose depuis septembre un service de relevés des chantiers par drone. Il permet d’après l'industriel « l’acquisition en toute sécurité, de données utiles pour les professionnels et un réel gain de temps et de rentabilité dans le traitement des données. » Les photos prises sont instantanément exploitables, puis transformées en modèle numérique 3D pour un rendu réaliste. « Ce modèle 3D peut être ensuite utilisé avec des logiciels performants tels que SketchUp, AutoCAD ou encore Revit », souligne –t-il. Il sera aussi possible d'intégrer les données dans un programme BIM. Et même Fullbim puisque depuis cet été, la bibliothèque de Layher est totalement native Revit.

Une révolution dans les gard-corps

L’autre grosse nouveauté du fabricant, c’est le la commercialisation du système Uni-Safe. « C’est un produit plus fiable, plus léger, plus économique et moins encombrant qui va révolutionner le montage en protection collective, explique Eric Limasset, le président de Layher France. Il permet de réaliser le montage et démontage sans outil et avec une seule personne. Il n’y a pas non plus de sens imposé pour la mise en place. » Ce système qui est une évolution de la gamme Universel (gamme phare chez Layher) se compose de montants lisses, de garde-corps d’extrémité légers et de boitiers comportant deux crochets rouges de sécurisation permettant de relier les éléments les uns aux autres. Les deux crochets fixent la structure en les fermant grâce à une simple pression de la main. Autre point important, ce système est plus compact qu’un matériel classique. « Le volume de stockage et logistique est divisé par deux », précise Eric Limasset.

Des classes d’échafaudeurs en 2021

Enfin, Layher a décidé de passer la vitesse supérieure pour la formation des professionnels. En plus des 600 personnes formées par an dans son école qualifiante et des 50 webinaires proposés pendant le confinement (3000 participants), l’industriel a pour ambition d’accompagner l’ouverture en 2021 de classes d’échafaudeurs dans les tous les lycées professionnels spécialisés dans les métiers du bâtiment suite à l’accord du ministère de l’Education nationale.