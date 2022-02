Layher donne rendez-vous aux pros du bâtiment

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Artisans Supprimer Layher Supprimer Nord Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le fabricant d’échafaudage lance Layher Connect à Lille du 9 au 11 mars 2022. Ce nouvel événement qui se tiendra deux fois par an.

Layher veut booster ses liens commerciaux avec ses clients. Pour ce faire, le fabricant d’échafaudage lance Layher Connect, un rendez-vous « d’échanges et de partage » dédié aux professionnels du bâtiment et de l’industrie. Ce nouvel événement se déroulera deux fois par an, en mars et en septembre. Il a pour objectif « de créer un véritable réseau de professionnels ». D’après le communiqué, « les visiteurs pourront rencontrer plusieurs entreprises et auront la possibilité d’organiser des rendez-vous et des rencontres sur place. Ils pourront également découvrir ou redécouvrir les produits et innovations Layher présents au showroom ainsi que les offres et les animations des différents partenaires. »

La première édition se tiendra du 9 au 11 mars à Lille dans la dernière agence inaugurée par Layher. Huit entreprises seront partenaires : Alysec, BHD, Renault, Seingier, Sky Acces, Socotec, Tractel – Trenois Descamps, Wurth, ainsi que le réseau de la Capeb.