Laurent Tirot, P-DG de la filiale française d’Equilis

Après 25 ans passés au sein du groupe Bouygues Immobilier, Laurent Tirot est nommé P-DG de la filiale française d’Equilis en 2021.

Parcours professionnel de Laurent Tirot

Laurent Tirot entame son parcours professionnel en 1991 au sein du comité d’expansion du Grand Rouen et à l’Agence Régionale de Développement Haute Normandie.

Il intègre le groupe Bouygues Immobilier en 1995, en tant que responsable du développement Rouen/Le Havre. Nommé en

1998 directeur de l'agence Caen/Le Havre, il supervise la gestion d’opérations mixtes résidentiel/commerce, et gère

l’aménagement de la ZAC Ifs (logements et commerces). En 2003, il quitte la France pour la Belgique, pour occuper le poste de directeur Général Belgique.

Laurent Tirot est nommé directeur général en Pologne en 2008 et revient en France en 2014, en tant que directeur général du logement Ouest. A ce titre, il intègre le Comex de Bouygues Immobilier. Deux ans plus tard, il est nommé directeur général international, supervisant la Pologne, la Belgique, le Maroc et l’Espagne.

En 2017, Laurent Tirot prend la fonction de directeur général adjoint groupe. Il quitte Bouygues Immobilier fin 2020 pour rejoindre le développeur européen Equilis et prendre les rênes de la filiale française.

Formation de Laurent Tirot

Laurent Tirot est titulaire d’une maîtrise de sciences économiques (Lille, 1989) et d'un master en immobilier obtenu à la Solvay Business School en 2003.