Laurent Mercier, responsable Animation et Développement Réseau Storistes de France

Âgé de 52 ans, diplômé en force de vente, ce dernier possède plus de 30 années d’expérience dans les secteurs de la menuiserie : en négoce, circuits GSB et achats. Il connait bien l’industriel Franciaflex et le réseau Storistes de France puisque, durant sa carrière, il a successivement occupé les postes de technico-commercial pour Franciaflex (en charge des régions Centre et Ile-de-France) puis d’animateur réseau pour Storistes de France. Il bénéficie également d’une expertise en tant qu’entrepreneur du secteur de la menuiserie, ayant été dirigeant de la société Sarl Meunier Frères (Orléans-45) de 2003 à 2015. Avant de revenir chez Storistes de France, Laurent Mercier était animateur du réseau Ligne & Lumière, pendant 5 ans.

Sa nouvelle mission est d’être l’interlocuteur-clé du réseau de 80 points de vente et plus de 700 professionnels installateurs, pour les affiliés comme en interne. Il est en charge, au quotidien, du relationnel avec les affiliés (promotions, ventes & achats, veille réglementaire, contrats, formations, services clients...). Il devra également co-animer les réunions régionales, nationales, les assises et les réunions du comité directeur. Côté développement, Laurent Mercier aura pour principal objectif de parfaire le maillage territorial, en priorité sur les secteurs non couverts.