Laurent Lallemand est le nouveau responsable national de Solabaie

C’est un spécialiste de la menuiserie qui a été nommé responsable national du réseau Solabaie. En effet, Laurent Lallemand, nommé en juin 2022, est né dans une famille d’artisans du second œuvre. Il a notamment été vendeur au rayon menuiserie durant trois ans chez Leroy Merlin, responsable commercial chez Franciaflex trois ans et aussi responsable grands comptes chez Mermet. Laurent Lallemand peut surtout compter sur une expérience de 13 ans en tant que dirigeant de sa propre entreprise de vente et de pose de fenêtres, qui comptait trois points de vente. L’objectif du nouveau responsable national de Solabaie est à présent de d’accélérer le développement du réseau, et donc intégrer 50 nouveaux adhérents d’ici 2025 et dépasser ainsi la barre des 200. Il sera épaulé par les six chargés de développement régionaux et le responsable communication.