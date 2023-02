Laurent Chameroy, nouveau directeur général du Groupe Samse

En marge de la publication de ses résultats trimestriels, le Groupe Samse a annoncé un changement de gouvernance. Sur la recommandation de son Comité des rémunérations et des nominations, le conseil d’administration du distributeur isérois a décidé, à compter du 1er janvier 2023, de dissocier les fonctions de président du conseil d’administration et de directeur général, en conformité avec les meilleures pratiques de gouvernance.

Dans les faits, Olivier Malfait qui était président directeur général depuis 2020, et précédemment président du directoire depuis janvier 2007, a été maintenu dans sa fonction de président du conseil d’administration. Quant Laurent Chameroy, il monte en grade en prenant en charge la direction opérationnelle du Groupe. Il a été nommé directeur général. Précédemment, il occupait la fonction de directeur général délégué.

Laurent Chameroy est assisté de trois directeurs généraux délégués : Arnaud Bériot et Yannick Lopez « pour des missions d’animation et de supervision de l’ensemble des sociétés du Groupe et François BERIOT, plus spécifiquement en charge de l’enseigne Samse. »