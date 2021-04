Laubapro, un nouvel étendard pour la lauze et la pierre sèche

Avec le lancement du programme Laubapro officialisé en avril, les artisans de la pierre sèche et de la lauze retrouvent un étendard jusqu’à la fin 2022. Leurs deux associations s’appuient sur les acquis accumulés entre 2016 et 2019 grâce au programme Laubamac, acronyme de Lauziers et bâtisseurs du Massif-Central. Dans le hameau de l’Espinas, blotti sous une crête de Ventalon-en-Cévennes, la plateforme nationale d’essais en constitue la trace la plus visible.