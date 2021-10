Lardy : le nouveau parc de l’hôtel de ville a été inauguré

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Essonne Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

À Lardy, le parc de l’hôtel de ville a été aménagé. Son inauguration s’est tenue le samedi 9 octobre 2021.

Après sept mois de travaux, le parc de l’hôtel de ville a été inauguré le samedi 9 octobre 2021 dans la commune de Lardy (Essonne). Pour en faciliter l’accessibilité, les cheminements ont été remis aux normes. 21 bancs et 2 passerelles sur 4 ont été remplacés par du mobilier en robinier. L’accès aux personnes à mobilité réduite (PMR) a été réétudié. Deux plateformes sur le plan d’eau et sur la berge de la rivière La Juine ont été bâties à leur intention. Ces travaux ont été exécutés par le Syndicat Mixte pour l’Aménagement et l’Entretien de la Rivière La Juine et de ses Affluents (SIARJA). Désormais, les PMR bénéficient également de deux places de parking aménagées par la Ville.

La réhabilitation des espaces de loisirs a également été comprise dans le programme. Mis à part l’agrandissement du terrain de pétanque, une structure de cordage et une maison avec plusieurs toboggans ont été ajoutées à l’aire de jeux pour enfants. Dans le cadre de la mise en œuvre de la pratique de l’écopâturage, l’objectif de la commune de Lardy (Essonne) est de mettre en place une gestion des paysages respectueuse de la nature. Pour un total de 470 k€, la réalisation des travaux a été financée par le Département de l’Essonne, par la Région, et par la Ville de Lardy (Essonne). Concernant le chantier de la berge, il a coûté plus de 34,6 k€ au SIARJA.