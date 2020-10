Lapeyre revoit encore sa stratégie de marque

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Saint-Gobain Distribution Bâtiment France Supprimer Saint-Gobain Supprimer France Supprimer Valider Valider

L’enseigne de Saint-Gobain propose un nouveau positionnement de marque avec un objectif : montrer et valoriser l’étendue de son offre dans les univers de la cuisine, la salle de Bains et la menuiserie.

Alors que les rumeurs de cession vont bon train depuis des mois, Lapeyre essaie de nouveau de se relancer. Trois ans après revu son logo, son signature (de « Lapeyre y’en a pas deux » à « Lapeyre le savoir bien faire »), l’identité de ses points de vente et le lancement d’un nouveau concept de centre-ville (Lapeyre Studio), la filiale de Saint-Gobain spécialisée dans l’aménagement de la maison revoit sa copie. Depuis le 11 octobre 2020, elle propose un nouveau positionnement de marque. Il s’appuie sur un nouveau slogan : « La qualité réservée à tous ».

Accessibilité prix

D’après le communiqué, « aujourd’hui, Lapeyre affiche plus que jamais sa volonté de rendre cette qualité accessible à tous en rappelant l'étendue de son offre en cuisines, salles de bains, menuiseries et revêtements, son positionnement prix, sa démarche design et son expertise à travers une refonte globale de sa stratégie de marque. » Avant de préciser que ce nouveau positionnement « valorise les produits et services de la marque tout en démontrant son accessibilité à tous les projets, les modes de vie, les styles et les budgets. »

Un plan media

Pour accompagner cette « refonte de marque », l’enseigne de Saint-Gobain et l’agence de communication Rosapark ont établi un plan média. Il s’inscrit « dans un nouveau territoire de communication 360° (de la TV au CRM, en passant par la création d'une nouvelle charte graphique et d'un nouveau territoire radio) et seront associées à un plan d'actions commerciales plus musclé et une dimension social média et digitale engageante et ciblée. »

Un spot TV

Notons que depuis le 11 octobre, l’enseigne diffuse un nouveau spot TV aux formats 40'', 30'' et 20'' qui met en scène différents profils de consommateurs (famille, couple, colocataires, célibataire…). « Un film à la tonalité légère, douce et optimiste où s'enchainent les situations du quotidien pour favoriser le sentiment d'appropriation des futurs clients. » Le film sera visible également en VOL, catch-up TV et social média.

Enseigne en souffrance

Pour rappel, Lapeyre est une marque patrimoniale à la notoriété élevée et leader historique sur le marché de la menuiserie et de l’aménagement de la maison qui souffre depuis plusieurs années de la concurrence d’Ikea, des grandes surfaces de bricolage, des enseignes spécialisées (Batiman, Caseo…) et, dans une moindre mesure, du regain d’intérêt des négoces de bois et matériaux pour la menuiserie.