Lapeyre fait son grand retour en TV

Lapeyre a fait son retour le 29 janvier 2023 à la télévision. Cette nouvelle campagne publicitaire s’accompagne aussi du retour de la signature historique et qui a fait la notoriété de l’enseigne dans les années 80. A un détail près : « elle passe de simple ritournelle mnémotechnique prononcée de façon familière (« y’en a pas deux ») à une expression sobre, crédible et étayée du caractère singulier de Lapeyre, rappelant à tous qu’il n’y en a pas deux qui font les choses comme Lapeyre les fait. »

D’après le communiqué, cette campagne est le premier acte du plan de "relancement" de la marque opéré depuis 18 mois par son dirigeant, Marc Tenart, et ses équipes sur l’ensemble des leviers marketing et communication : nouvelle plateforme de marque, nouvelle communication on et offline, nouveau plan d’action commercial, nouveau site e-commerce, nouvelle communication interne et évènementielle ; un redéploiement complet qui passera aussi par l’évolution à venir des concepts magasin confiée à l’agence de branding Zakka.