Lapeyre dévoile sa collection 2021 de menuiseries

Lapeyre a dévoilé le 13 avril 2021 sa nouvelle collection de menuiserie, marquée par le nouveau rapport des particuliers à leur habitat en raison de la crise sanitaire.

Antoine Fagniez, directeur Marketing chez Lapeyre, et Clothilde Pourille-Desprez, responsable de la marque, ont dévoilé la nouvelle collection de menuiseries du fabricant et distributeur – 130 magasins – en métropole et dans les DOM – qui affiche comme la plupart des acteurs du secteur, un bilan annuel contrasté. Si le premier semestre 2020 a été marqué par les effets négatifs du confinement, le second a été celui d'un important rebond. En outre Lapeyre annonce une hausse de son activité digitale de 50%. La “cuvée” 2021 revêt un caractère un peu particulier. D’une part, c’est la première à apparaître sous le nouveau slogan de la marque mis en place fin 2020, « La qualité réservée à tous » ; d’autre part, elle est fortement influencée par la situation sanitaire imposée depuis un an.

Un nouveau rapport au logement

Plusieurs confinements, le développement du télétravail, le regroupement des famille 24h/24 au domicile ont changé la donne et le rapport des Français à leur intérieur et leur extérieur. « Depuis un an, les Français ont passé de plus en plus de temps à la maison, en y étant plus nombreux, ce qui peut créer des conflits de circulation, de calme et un besoin d’isolement et de compartimentage », décrypte Antoine Fagniez. « De plus, on a amené la fonction “travail” dans l’habitat, c’est quelque chose qui est assez nouveau et qui va amener à penser le logement de façon différente. »

Inévitablement, ces éléments jouent sur la demande du consommateur : dès juin, l’aménagement de la maison est devenu primordial avec plus de personnalisation, mais la montée en puissance de produits comme les verrières intérieures et cloisons mobiles vitrées pour moduler les espaces.

Classique ou contemporain, pour tous les budgets

Quel que soit la famille de produit, Lapeyre propose une offre qui s’attache à offrir des nouveaux modèles à tous les niveaux de gammes et donc de prix, pour que chacun trouve la menuiserie correspondant à son goût et à son budget, sans concessions aux performances thermiques et acoustiques pour les portes, fenêtres de toits ou volets.

Côté esthétique, il y en a également pour tous les goûts et budgets : style classique avec des portes pleines ou vitrées à grilles ou plus contemporaines à insert inox ou vitrages sablés. « Cette collection de portes d’entrée repose sur deux piliers : les consommateurs, que nous avons interrogés sur leurs attentes, et notre Creative office, une équipe de personnes qui sentent l’air du temps, qui ont une vraie connaissance stylistique et qui ont déterminé avec nous et avec les usines, quels étaient les couleurs, les matières et les finitions qui étaient les plus adéquates avec cette nouvelle gamme », complète Antoine Fagniez.

Même inspiration côté portails (tous motorisables) qui reprenent les codes du fer forgé à l’ancienne ou un style plus moderne, aux tôles décoratives sur le coulissant, le battant ou le portillon.