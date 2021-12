Lapeyre confie sa logistique à Kuehne+Nagel

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce matériaux Supprimer Plateforme logistique Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le fabricant et distributeur de menuiserie a retenue Kuehne+Nagel pour l’exploitation de son principal entrepôt logistique de 72 000 m² situé à Mer, à proximité d’Orléans. La plateforme assure la livraison de 87 magasins sur 131 de l’enseigne en France.

Depuis le 1er décembre 2021, Kuehne+Nagel, groupe spécialisé dans la logistique, assure l’exploitation de centre logistique de Lapeyre situé à Mer, à mi-chemin entre Orléans et Blois, au sein de la zone d'activités des Portes de Chambord (Loir-et-Cher). D’une surface de 72000 m² divisée en douze cellules avec 78 portes à quai et plus de 2 000 m² de bureaux, la plateforme stocke 7500 références et livre 87 des 131 points de vente Lapeyre en France. Quotidiennement, 20 camions containers sont réceptionnés à l’entrepôt de Mer et 35 en repartent.

Les suites de la cession

Ce changement de gestionnaire du site fait suite à la cession de Lapeyre par Saint-Gobain au fonds allemand Mutares au printemps dernier. De ce fait, un nouvel appel d’offres a été lancé pour sous-traiter toute la partie logistique de l’entrepôt de Mer. Sur les onze postulants, la candidature de Kuehne + Nagel a été retenue en juin.

Mutualisation

Lapeyre avait, en 2019, signé un bail pour cette plate-forme logistique XXL avec Concerto, filiale de Kaufman & Broad, suite à la mutualisation et à la fermeture de deux plateformes basées aux Mureaux dans les Yvelines et à Saint-Martin-de-Crau dans les Bouches-du-Rhône.