Landes : une nouvelle résidence intergénérationnelle, à Parentis-en-Born

Un projet d’habitat intergénérationnel vient d’être réalisé sur la place centrale de Parentis-en-Born (Landes). Baptisé « L’Aéropostale », il comporte 43 logements dont 21 dédiés aux seniors. S’inspirant de l’architecture locale, il est doté d’un parvis sous les arches. La couleur rouge sang-de-bœuf (rouge basque), caractéristique des maisons landaises, vient souligner les façades de la résidence.

Sur une parcelle d’environ 3 500 m², cette opération immobilière propose deux bâtiments collectifs. Le premier abrite cinq commerces et une salle d’animation de 75 m² en rez-de-chaussée. Seize logements donnant sur la place Charles-de-Gaulle sont répartis du R+1 au R+3. Dans le second bâtiment, 27 logements sont disposés sur quatre niveaux, à l’angle des rues Darmuzey et des Sables. Adaptées à toutes les compositions familiales, les typologies du programme vont du T2 au T5.

Par ailleurs, les seniors bénéficient d’un aménagement et d’équipements adaptés à leurs besoins. Ils disposent, entre autres, d’une douche à l’italienne, de barres de maintien dans la salle de bains, d’un chemin lumineux et de volets roulants motorisés.