Landes : rénovation et restructuration de l’avenue Lénine à Tarnos

En septembre 2022, la ville de Tarnos, dans le département des Landes, a lancé le chantier de rénovation et de restructuration de l’avenue Lénine. Il s’agit d’une route départementale reliant le centre-ville au quartier de l’Océan. Les travaux se poursuivent en 2023, pour un achèvement prévu en juin 2024. Confiés à la société Colas, ils portent sur la réfection et le réaménagement de la voirie allant du pont de l’Aygas jusqu’à la rue Victor-Hugo. Ils consistent en la construction d’un trottoir d’un mètre de large, d’une chaussée centrale de deux fois trois mètres et d’une voie douce pour les vélos et les piétons.

Le coût total du projet est estimé à près de 733 000 euros. La ville de Tarnos participe au financement à hauteur de 90 %. Les 10 % restants sont à la charge du Département. Cette opération a pour objectif de remodeler l’avenue Lénine afin de fluidifier la circulation. Pour accompagner le développement des mobilités piétonnes et cyclistes, la vitesse sera limitée à 30 km/h dès la remise en service de la route.