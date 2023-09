Landes : rénovation des avenues de Sabres et d’Henri-Farbos à Mont-de-Marsan

En 2021, l’Agglomération et la Ville de Mont-de-Marsan (Landes) ont entamé la réfection des avenues de Sabres et Henri-Farbos. Actuellement en cours, le chantier s’étalera sur quatre ans. La première phase, réalisée en 2022, englobait la rénovation du réseau d’eau potable, l’assainissement ainsi que l’éclairage public. La deuxième, qui portera sur l’aménagement de la voirie de l’avenue Henri-Farbos, devrait être achevée avant décembre 2023. Enfin, les travaux au niveau de l’avenue de Sabres auront lieu entre 2024 et 2025.

Le coût total du projet est estimé à près de 4,2 millions d’euros. Quelque 630 000 euros seront consacrés à l’éclairage public, environ 1,8 million d’euros à l’adduction d’eau potable et 943 000 euros à l’assainissement. Le budget restant sera consacré à l’aménagement de la voirie. Ces opérations ont pour objectif de moderniser les deux avenues en question, mais également de désengorger la circulation et d’améliorer la sécurité des usagers.