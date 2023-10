Landes : réhabilitation de l’ancienne manufacture Crabos, à Saint-Sever

Bâtiment emblématique de la ville de Saint-Sever (Landes), l’ancienne manufacture Carbos fait l’objet d’un projet de reconversion en complexe hôtelier. Le site, qui s'étend sur plus de 3 500 m², comptera à terme 30 chambres. Les travaux devraient commencer avant la fin de l’année, pour une ouverture prévue en 2026. Pour la commune, la première phase de ce programme de réhabilitation a consisté en l’acquisition du bâtiment, en 2021.

Pour concrétiser ce projet, la Ville bénéficie d’une enveloppe de plus de 1 million d’euros, octroyée par le ministère de la Transition écologique dans le cadre du dispositif Fonds vert. Cette aide financera près de 80 % des travaux. Avant sa transformation, le site devra passer par un processus de dépollution et de déconstruction. Une remise en état des toitures et des planchers sera réalisée en raison de leur état de dégradation.

À l’issue des travaux de réhabilitation, la nouvelle structure sera vendue à un acteur privé qui en assurera la gestion.