Landes : réhabilitation d’un îlot urbain en une quinzaine de logements à Mont-de-Marsan

La Société d’aménagement des territoires et d’équipement des Landes (SATEL) a pris la décision de réhabiliter un îlot urbain dans le centre-ville de Mont-de-Marsan (Landes). Les immeubles concernés sont situés entre le numéro 32 de la rue Dulamon, la rue Maubec et le parking Dulamon. Ils seront transformés en une quinzaine de logements neufs. Le permis de démolir a été accordé en avril et les travaux de reconstruction devraient commencer après l’été pour se terminer en 2026.

La SATEL a reçu une subvention de 500 000 euros de la part de l’État dans le cadre du plan de relance Fonds Friches. Celle-ci est octroyée aux entités qui effectuent des opérations de transformation de terrains exploités antérieurement. Ce programme vise à restructurer 850 m² de bâtiments vétustes, dont les étais de bois gênent l’accès à la rue Maubec. Le projet a pour but de remédier à cette situation tout en participant au développement de l’habitat sur le territoire landais.