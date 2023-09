Landes : reconstruction du pont de Sorde-l’Abbaye sur le gave d’Oloron

En 2022, le conseil départemental des Landes a décidé de procéder à la reconstruction du pont de Sorde-l’Abbaye afin d’améliorer la sécurité des usagers de la RD123. Ce pont, bâti entre 1929 et 1930, présentait de graves problèmes d’étanchéité et de corrosion.

Le projet a commencé en octobre 2022 avec la démolition de l’ancien ouvrage. Les travaux de reconstruction, quant à eux, ont débuté en janvier 2023, pour une livraison prévue en 2024. Ils consistent à réaliser une passerelle d’une longueur de 110 mètres en lieu et place du précédent édifice, composée d’une chaussée de six mètres de largeur et d’un trottoir de plus d’un mètre de largeur pour les pèlerins de Saint-Jacques.

Le montant total de l’opération, estimé à 5,4 millions d’euros, est entièrement à la charge du Département.