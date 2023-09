Landes : poursuite des travaux de réaménagement du centre-ville de Dax avec un nouveau chantier au niveau de la rue Neuve

Après la réfection de la rue des Carmes, les travaux de réaménagement du plateau piétonnier du centre-ville de Dax (Landes) concernent désormais la rue Neuve et une partie de la rue d’Eyrose. Cette opération, inscrite dans le cadre du projet urbain Dax 2035, a commencé en août 2023 et durera jusqu’à la mi-2024.

Les travaux se déroulent en trois étapes. La première phase portera sur le remplacement des anciens réseaux humides (eaux usées, pluviales et eau potable) par le service public l’O de l’Agglo, du 21 août 2023 à mi-février 2024. Cette intervention est estimée à plus de 1 million d’euros. La deuxième partie se concentrera sur les réseaux secs, avec la refonte et l’enfouissement des réseaux électriques et de l’éclairage public. Cette opération sera assurée par le Syndicat départemental d’électricité et d’eau des communes (Sydec). La dernière étape du chantier concernera l’aménagement de la voirie avec la pose d’un revêtement identique à celui de la rue des Carmes.