Landes : fin du réaménagement des bords du lac de Parentis-en-Born

Le projet « Plan plage » est une initiative menée conjointement par la ville de Parentis-en-Born (Landes), de la Communauté de communes des Grands Lacs et du le syndicat mixte Géolandes. Il consiste à requalifier les abords du lac, en partant du ponton de pêche jusqu’’à l’’intersection avec la route de Calède. L’’objectif est d’’améliorer le fonctionnement du site, de rénover les structures vétustes et de créer de nouveaux équipements.

Débuté en automne 2022, le chantier a porté sur la sécurisation des divers flux (voitures, vélos, piétons) et sur la valorisation paysagère des différents espaces de rencontres. La réfection de la voirie et la réorganisation des stationnements ont aussi été réalisées. En outre, l’’accessibilité aux points d’’activités a également été améliorée. Dans le cadre d’’une démarche environnementale, l’’opération a aussi inclusincluait le réaménagement du port du Piaou et le renforcement de la berge.

Le dernier aménagement, qui s’’est effectuéréalisé de mai à juin 2023, a concerné l’’installation d’’un platelage à proximité de l’’école de voile.