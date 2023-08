Landes : fin des travaux de réfection de l’avenue du Lac, à Léon

Les travaux de réhabilitation de l’avenue du Lac, à Léon dans le département des Landes, ont officiellement pris fin en juillet 2023. Cette zone fréquentée par les riverains assure la liaison entre le centre-ville et le lac.

Les opérations réalisées consistaient à réaménager la voirie, avec notamment la création d’une voie verte de trois mètres de largeur, qui va du rond-point du Marensin jusqu’au camping. Le remplacement du système d’éclairage par des ampoules LED devrait permettre de réduire de 60 % la consommation d’électricité. Pour finir, la végétalisation du secteur a également été effectuée.

Ce projet lancé par la commune avait pour objectif d’assurer le confort et la sécurité des usagers qui empruntent quotidiennement cet axe. Le coût des interventions est évalué à plus de 1 million d’euros. Le programme a été financé par la Ville, le Département et le Syndicat d’équipement des communes des Landes (Sydec).