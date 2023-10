Landes : développement et sécurisation du réseau cyclable, à Ondres

En avril 2023, la Communauté de communes du Seignanx a adopté son schéma cyclable afin de prioriser le développement d’axes cyclables sur son territoire. Sur la commune d’Ondres (Landes), plusieurs travaux sont programmés cette année.

La voie verte située le long de la RD26, qui relie Ondres à Saint-Martin-de-Seignanx, a été inaugurée en mai 2023. D’une longueur d’environ quatre kilomètres, cet itinéraire constitue une alternative à la voiture dans le cadre des trajets entre domicile et travail. Sa réalisation a représenté un investissement de plus de 1,5 million d’euros.

En outre, le projet de création d’une liaison douce entre la mairie et le parking relais de Garros à Tarnos se poursuit. Il consiste à créer un trottoir et une piste cyclable sur un tronçon de près de 1,2 kilomètre.

Enfin, la Vélodyssée entre Labenne et Tarnos fait actuellement l’objet d’une réhabilitation. Ce chantier porte sur l’élargissement de la voie et sur l’aménagement de deux aires de repos pour un budget de plus de 1 million d’euros.