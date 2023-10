Landes : des travaux de requalification des voiries à Labenne

La municipalité de Labenne (Landes) poursuit ses efforts pour garantir un aménagement de qualité de ses espaces urbains. Plusieurs axes structurants bénéficient ainsi d’un programme de réaménagement.

Après deux phases de travaux, la rue du Marais a terminé sa transformation en août 2023. D’un coût total de plus 300 000 euros, l’opération a été effectuée en lien avec le Département et la Communauté de communes Maremne-Adour Côte Sud (MACS). Elle avait pour but d’apaiser la circulation par la réduction de la chaussée. La sécurité des piétons a aussi été renforcée avec la mise en place de trottoirs.

Engagé en septembre 2022, le réaménagement de l’avenue Jean-Lartigau a pris fin en juin dernier. Chiffré à 800 000 euros, il vise à permettre une meilleure gestion des eaux pluviales et à limiter la vitesse en réduisant l’emprise de la chaussée. Trois plateaux surélevés ont également été créés, tandis que l’avenue a été végétalisée.