Landes : création d’un demi-échangeur autoroutier entre les communes de Sorde-l’Abbaye et de Carresse-Cassaber

En 2016, l’État, au travers de Vinci Autoroutes, et le département des Landes ont pris la décision de construire un demi-échangeur autoroutier à Sorde-l’Abbaye. Après avoir fait l’objet d’une enquête publique en 2021, le projet est à l’étude depuis début 2023. Les travaux devraient commencer en 2024 et finir en 2025. Deux bretelles situées au carrefour des départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques vont être créées dans le but de faciliter l’accès à l’autoroute A64. Cette infrastructure desservira les communes de Sorde-l’Abbaye (Landes) et de Carresse-Cassaber (Pyrénées-Atlantiques).

Le coût des travaux est estimé à 13,5 millions d’euros. Le département des Landes financera 5 millions d’euros. Le projet a de multiples objectifs. Il permettra de détourner le trafic des poids lourds en provenance des carrières des bords des Gaves, allégeant ainsi la circulation à Peyrehorade (Landes) et à Sorde-l’Abbaye. Il améliorera également la sécurité et le cadre de vie de la population tout en soutenant l’attractivité du territoire.