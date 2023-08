Landes : avancement des opérations de sécurisation du vieux pont de Dax

Depuis le 21 août 2023, le conseil départemental des Landes réalise des travaux de rénovation et de sécurisation du vieux pont de Dax. Cette infrastructure, construite vers 1855, est située en plein cœur du centre-ville, permettant à la RD947E de franchir le fleuve de l’Adour.

Le chantier, qui va durer jusqu’en avril 2024, vise à renforcer cette structure pour la maintenir en bon état et pour assurer la sécurité des usagers. Il sera réalisé en deux étapes. La première phase, prévue entre août et décembre 2023, portera sur le décapage de la chaussée, la pose des bordures, les travaux de remplacement des réseaux (eau, électricité et télécommunications) et l'étanchéité. La seconde phase, qui se déroulera entre janvier et avril 2024, se concentrera sur le nettoyage de l’ouvrage et de la calcite, sur les réparations majeures des maçonneries et du béton ainsi que sur les revêtements des trottoirs.

Le département des Landes assure la réalisation de ces interventions évaluées à 1,37 million d'euros. Tout au long du chantier, la circulation sera interdite. Des itinéraires alternatifs seront toutefois mis en place pour rejoindre le centre-ville de Dax.