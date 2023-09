Landes : Aire-sur-l’Adour, début de chantier pour la nouvelle piscine en mai 2024

Lancé depuis plusieurs années, le projet d’agrandissement du centre aquatique de la commune d’Aire-sur-l’Adour (Landes) va entrer dans sa phase de concrétisation. D’un coût chiffré à environ 10 millions d’euros, il prendra place à la Plaine des jeux, en bordure de la route du Houga. Il sera réalisé sur une parcelle de 20 000 m², dans un cadre verdoyant. Le chantier devrait commencer en mai 2024 pour une durée de dix-huit mois.

La nouvelle piscine sera composée de trois zone avec une aire de stationnement arborée en contrebas, un hall d’accueil en rez-de-chaussée et un espace pour les bassins. Le futur bâtiment s’inspirera de l’architecture locale des départements des Landes et du Gers, avec de grandes baies vitrées, des murs en béton et des espaces extérieurs végétalisés.

Outre les bassins de sport de 312 m² et de loisirs de 125 m², l’équipement proposera également une pataugeoire de 30 m² ainsi qu’un toboggan de 60 mètres de long. En extérieur, une aire de jeux d’eau et plus de 2 000 m² de pelouse et de solarium sont prévus.