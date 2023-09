Landes : à Mont-de-Marsan, transformation de l’îlot Laulom en un parc vert

En mars 2023, la mairie de la ville de Mont-de-Marsan (Landes) a présenté le calendrier du chantier de transformation de l’îlot Laulom en un parc vert. En avril, des travaux mineurs ont été menés sur les hangars qui occupaient le site en vue de leur démolition imminente. Cette opération a débuté en juin dernier et elle se poursuivra, dans les prochains mois, par la mise en place des infrastructures nécessaires à la métamorphose du lieu, pour une livraison prévue fin 2024.

Le coût de ce projet de végétalisation est évalué à près de 3,5 millions d’euros. Il porte sur la création d’un espace vert de 7 000 m2 en milieu urbain. Des plantes recouvriront 56 % de la surface du parc, qui comportera plus de 200 arbres. D’autres aménagements sont aussi prévus dans le but d’offrir aux familles un lieu de promenade à proximité de la ville. Il s’agit notamment de la pose de tables de pique-nique, de l’implantation d’une aire de jeux avec toboggans, d’un skate park, d’installations sportives, etc.