Lancement du Prix W 2023

Tous les deux ans, la Fondation Wilmotte attribue des bourses et des prix, décernés par un jury composé d’architectes, de plasticiens, de journalistes et de personnalités compétentes. Le Prix W s’adresse aux étudiants et jeunes diplômés des écoles d’architecture en Europe et au-delà. Il récompense l’excellence d’un projet par l’attribution d’une bourse, mais aussi par son exposition lors de la Biennale d’architecture de Venise et la parution des projets primés.

Pour sa dixième édition, la thématique retenue est : «Un toit pour tous!»

Les toits dessinent le paysage des villes et des campagnes, ils dessinent l’horizon. Un toit c’est aussi une protection, un abri pour se reconstruire, la promesse d’une vie familiale et sociale retrouvée. Face à la crise du logement les candidats sont inviter à imaginer des solutions originales afin de concevoir des modules habitables qui viendraient se glisser sous des toits existants et inexploités : toitures de hangars agricoles, de friches industrielles, de patrimoines ferroviaires ou militaires et des toits de moyennes surfaces commerciales en déshérence.

Renseignements et inscriptions : www.prixw.com