Lancement du Prix d’architecture en zone sismique 2023

Le séisme qui a dévasté le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie en février dernier est encore dans tous les esprits. Certaines régions du territoire hexagonal (Midi-Pyrénées, Alsace, littoral méditerranéen et Alpes) sont également menacées par des tremblements de terre. La France compte quatre zones exposées à une sismicité forte : la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Alors qu’il est impossible de prévoir la date, le lieu et la magnitude d’un séisme, le moyen de prévention le plus efficace est aujourd’hui la construction parasismique. A l’occasion du colloque «Le risque sismique dans un contexte multi-risques» qui aura lieu en Guadeloupe en novembre 2023, l’Association française du Génie parasismique (AFPS) lance la seconde édition de son Prix d’architecture en zone sismique.

Organisé avec le soutien du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, ce prix entend valoriser les projets dont la démarche, la conception architecturale et la qualité d'exécution sont au service de la prévention des risques.

Le règlement de candidature est à retrouver sur le site de l’AFPS - La date-limite de dépôt des candidatures est fixée au 9 juin 2023 - Remise du Prix le 9 novembre 2023.