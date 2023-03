A l’occasion du Marché international des professionnels de l’immobilier (Mipim) qui se déroule actuellement à Cannes (Alpes-Maritimes), le ministère de la Culture a annoncé, ce mercredi 15 mars 2023, le lancement du palmarès « Réhab XX ». Comme son nom l’indique, il distinguera les réhabilitations exemplaires de bâtiments datant de la seconde moitié du XXe siècle, et plus précisément les constructions postérieures à 1948, non protégées au titre des monuments historiques.

Trois objectifs sont affichés par le ministère. Le premier : rendre visibles et encourager des projets qualitatifs, vertueux et soutenables, portés par des maîtrises d’ouvrages publiques ou privées. Le deuxième : mettre en avant des bonnes pratiques duplicables dans la mise en œuvre (méthodologie, économie, matériaux, choix de conception). Le troisième : démontrer que l’architecture est capable de mettre sa force de création et son expertise au service du plus grand nombre pour répondre aux enjeux écologiques et à la nécessité de faire évoluer le bâti existant.

Calendrier

Les dossiers de candidatures, cosignés par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, pourront être déposés jusqu’au 24 avril 2023 inclus sur le site officiel www.culture.gouv.fr. Trois catégories sont ouvertes : logements, équipements et bâtiments d’activités. Le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema), partenaire du palmarès «Réhab XX», procédera ensuite à l’examen desdits dossiers, avant l’organisation d’un jury de présélection prévu mi-juin. Quant au jury final, il se réunira durant la première quinzaine de septembre. Enfin, les noms des lauréats seront dévoilés le 12 octobre prochain, lors des Journées nationales de l’architecture.