Lancement du concours «Trophée béton Pro»

Il s'agit là de la troisième édition de cette manifestation organisée par les associations Bétocib et CIMbéton...

La conférence de lancement de la 3e édition du «Trophée béton Pro» se tiendra le jeudi 21 octobre à 19 heures à la Maison de l'architecture Ile-de-France, 148, rue du faubourg Saint-Martin, Paris Xe.

Présidé par Étienne Tricaud (architecte-ingénieur et président de Bétocib), ce concours est organisé tous les deux ans par les associations Bétocib et CIMbéton. Placé sous le patronage du ministère de la Culture, il distingue des réalisations remarquables en béton, construites en France ces cinq dernières années.

Cette conférence de lancement - «L’architecture béton en héritage» - sera prononcée en présence des architectes Charles-Henri Tachon, Ingrid Taillandier, Philippe Prost, Isabelle Buzzo et Jean-Philippe Spinelli.

Le jury de cette édition réunira des représentants du ministère de la Culture, de l’architecture, de l’ingénierie, des élus, des entreprises, de l'industrie, de la presse professionnelle, etc.

La sélection des lauréats se fondera sur la qualité architecturale et constructive des ouvrages, en s’appuyant sur des critères tels que la pertinence de l’utilisation du béton et de la mise en œuvre du matériau, l’usage, l’esthétique, la qualité d’intégration dans le site, la qualité structurelle, la qualité environnementale, la durabilité, etc.



Modalités, règlement et inscriptions à la conférence et au concours sur trophee-beton.com