Lancement du concours «Archi Jeunes»

Dédié à de nouvelles formes d'habitat durable, ce concours, organisé par l’agence Valode & Pistre, est destiné aux étudiants en école d’architecture et aux jeunes diplômés…

La Covid-19 a rebattu nombre de cartes. Au-delà du choc sanitaire et économique, cette séquence aura un impact à long terme sur nos façons d’habiter, avec de nouvelles attentes sociales et environnementales. Imaginer de nouvelles formes d’habitat, tel est le sens du concours lancé par l’agence des architectes Denis Valode et Jean Pistre en direction d’une nouvelle génération d’architectes.

Le prix «Archi Jeunes», entend ainsi donner la parole aux étudiants en architecture en fin d’études ou tout récemment diplômés, qui entendent contribuer à cette évolution. Le projet architectural attendu est une proposition d’habitat collectif innovant apportant des réponses au constat d’inadaptation des logements et de leur environnement, ainsi qu’aux aspirations apparues à l’occasion de la récente crise sanitaire et du confinement généralisé.

Les lauréats recevront une bourse comprise entre 8 000 euros pour le Premier prix et 3 000 euros pour le cinquième. Les trois premiers lauréats auront l’opportunité d’effectuer un stage de recherche rémunéré d’une durée de six mois, au sein de l’agence Valode & Pistre, afin d’approfondir leur réflexion.

Tous les détails - objet, calendrier, éléments attendus, récompenses - figurent sur le site dédié www.archijeunes.com - Inscriptions jusqu’au 15 novembre 2020.