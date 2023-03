Lancement du concours 2023 de la Fondation Jacques Rougerie-Académie des beaux-arts

Ce nouvel appel à créativité de la Fondation Jacques Rougerie-Académie des beaux-arts encourage une vision prospective et des compétences transversales (sciences, sociologie, climatologie, géographie, etc.) face aux enjeux environnementaux d’aujourd’hui et de demain.

En 2023, la fondation récompensera les candidats présentant un projet architectural lié au domaine de l’espace, de la mer, du climat et de la montée des eaux, par l’attribution de prix d’un montant cumulé de 40 000 euros.

Les concepts architecturaux des projets seront évalués selon les critères suivants : place de l’humain dans le projet ; biomimétisme et bio inspiration ; qualité architecturale ; dimension prospective ; innovation et technique ; développement durable ; qualité graphique, respect des lois physiques fondamentales ; respect du thème.

Trois grands prix internationaux seront décernés, ainsi qu’un prix spécial «Lab architecture et innovation» : «Architecture et innovation pour la mer», «Architecture et innovation pour l’Espace», «Architecture et innovation liées au climat et à la montée des eaux».

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 14 septembre 2023 sur le site dédié.