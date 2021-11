Lancement des travaux de rénovation du bureau de poste de Gif-sur-Yvette

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Essonne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le bureau de poste de Gif-sur-Yvette fait l’objet d’un projet de rénovation. Des travaux y sont déjà en cours.

Les travaux de rénovation du bureau de poste du centre-ville de Gif-sur-Yvette, dans le département de l’Essonne, ont été lancés le mercredi 20 octobre dernier. Ce chantier, qui devrait s’étendre sur six mois, vise à rénover les espaces dédiés à l’accueil de la clientèle et les espaces back-office. L’objectif est de moderniser et d’améliorer la prise en charge et l’expérience du client. Rappelons que les derniers travaux dans les locaux de La Poste ont été effectués en 2011.

Pendant toute la durée du chantier, le bureau de poste de Gif-sur-Yvette sera fermé. Afin d’assurer une continuité des services, les usagers seront accueillis au bureau de la place du marché. Quant à la distribution du courrier, elle ne sera pas impactée par les travaux. Ce service s’effectuera six jours sur sept, comme à l’accoutumée. La Poste précise également que, grâce à un partenariat avec un commerçant, un nouveau point de services Relais ouvrira ses portes à Gif à partir du 8 novembre prochain. La Poste de Gif-sur-Yvette rouvrira ses portes en mars 2022.