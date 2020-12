Lancement des travaux d’aménagements de la route de Gordes à Cavaillon

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Vaucluse Supprimer Aménagement de voirie Supprimer Valider Valider

Les travaux d’aménagements de la route de Gordes à Cavaillon viennent d’être lancés.

L’aménagement de la route de Gordes a démarré le 1er décembre 2020 entre l’avenue Raoul Follereau et l’entrée des Parcs du Luberon à Cavaillon (Vaucluse). Un plateau sera créé à l’intersection de l’avenue Elsa Triolet et de la route de Gordes. Les travaux prévoient également une réduction de la voie pour atteindre 6 m de large et la construction d’un giratoire à l’intersection de l’avenue Georges Pompidou. Les trottoirs seront élargis pour respecter les normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite) et accueillir de nouvelles pistes cyclables.

La société Eiffage Route Grand Sud, en tant que maître d’œuvre, procédera à la réfection de l’enrobé des trottoirs, des îlots et du centre de l’anneau intérieur du giratoire. Elle réalisera aussi les travaux sur les éclairages et les espaces verts.

Le financement de ce projet, d’un montant de 504 k€, est partagé entre la mairie de Cavaillon (91 k€) et le département du Vaucluse. À noter que le chantier sera à l’arrêt du 17 décembre 2020 au 12 janvier 2021. La livraison est prévue pour la fin du mois de mai 2021.