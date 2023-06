Lancement des Prix AMO

La guerre en Ukraine a mobilisé le bureau de l’association AMO et renforcé, parmi ses prix, l’importance de la catégorie «TransEuropArchi». Cette dernière a vocation à partager un idéal architectural au-delà des frontières hexagonales et à mettre en lumière d’autres façons de construire au sein de l’Europe. Après la Belgique en 2019, puis l’Espagne pour l’édition 2020/2021, l’association met le cap sur la Suisse.

Riche de ses grandes signatures - Peter Zumthor, Mario Botta, Herzog & De Meuron, etc. - la Suisse est une destination incontournable pour les amoureux d’architecture. Système confédéral et démocratie directe, la Suisse jouit d’une stabilité politique et d’un localisme efficace, qui en font un laboratoire politique de la démocratie et de facto de l’architecture. Si Zurich, la capitale économique est devenue l’atelier du logement de l’ère post-industrielle, Bâle l’avant-gardiste muséal continue d’inspirer cette année avec l’organisation d’une première édition de Architekturwoche Basel, tandis que le Tessin et le canton des Grisons font aussi figure de hauts lieux de l’architecture contemporaine avec de nombreux legs modernistes.

Avec cette édition 2023, AMO s’attachera à rendre aux maîtres d’ouvrage la part qui leur revient. Dans un pays aux fortes traditions jacobines comme la France, ce pas de côté n’est pas inutile pour saisir quels pourraient être les apports de la démocratie directe dans la production de logements.

Alors que les mises en chantier ont atteint un taux historiquement bas, et que le secteur de la construction demeure le plus gros émetteur de gaz à effet de serre, le défi du mieux construire est de plus en plus pressant. Les catégories de «mise en œuvre la plus audacieuse» et de «plus belle métamorphose» ont donc de beaux jours devant elles en promouvant l’usage de techniques et de matériaux moins impactants, ainsi que la réhabilitation. Les catégories «du lieu le mieux productif» et du «meilleur catalyseur urbain/rural» ne sont pas non plus en reste au regard du grand bouleversement que subissent les zones de bureaux et de la nécessité de réinventer ces espaces dans un contexte de recours accru au télétravail.

Six lauréats seront désignés dans six catégories au total. Un Grand Prix sera décerné parmi les six lauréats.

Date limite de candidature : 15 juillet 2023 - Remise du prix : 18 octobre 2023

Renseignements et inscriptions sur le site dédié aux Prix AMO.