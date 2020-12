Lancement des premières cloisons avec isolant biosourcé certifiées résistantes au feu

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % second œuvre Supprimer Artisan cloison Supprimer Cloison Supprimer Plafond Supprimer Isolation Supprimer Isolation acoustique Supprimer Résistance au feu Supprimer Siniat Supprimer Biofib'Isolation Supprimer France Supprimer Valider Valider

Les deux marques Siniat et Biofib’ se sont associées pour lancer la première offre – de cloisons, contre-cloisons et plafonds avec isolation biosourcée – certifiée en termes de résistance au feu.

C’est un partenariat inédit entre un fabricant de plaque de plâtre et un fabricant d’isolant biosourcé. Siniat et Biofib’ ont uni leurs efforts pour que les performances acoustiques et feu des systèmes de cloisons, contre-cloisons et plafonds Siniat soient validées avec l’isolant Biofib’Trio. Celui-ci, à base de chanvre, coton et lin, certifié Acermi, offre une haute isolation thermo-acoustique. Il se décline en panneaux semi-rigides (en épaisseurs de 45 à 200 mm) ou en rouleaux.



Plus de 300 configurations proposées



Cette nouvelle offre à isolant biosourcé est à ce jour la seule certifiée en termes de résistance au feu. Répondant aux exigences actuelles de performances énergétiques, environnementales et sanitaires, avec des performances feu et acoustique validées, elle constitue une alternative aux systèmes constructifs traditionnels. Plus de 300 configurations sont déjà proposées, de EI 30 à EI 180 (pour les cloisons), avec des PV Feu répondant aux bâtiments ERP, tertiaire, logement collectif ou maison individuelle.



Performances feu et acoustique validées



En guise d’exemples, une cloison intérieure D98/62 S (deux plaques Siniat PrégyRoc Air BA18S et Biofib’ Trio) offre une résistance au feu de 60 min (EI 60) et un indice d’affaiblissement acoustique Rw+C de 53 dB.

En plafond, un système associant deux plaques Siniat PrégyFlam BA15 et l’isolant Biofib’ Trio affiche une résistance au feu EI 60.

En mur extérieur, la solution pour façade à ossature bois Siniat Weather Defence, associée à Biofib’ Trio, atteint EI 60 et Rw+C de 55 dB.

Cloison intérieure - Siniat et Biofib' Close Lightbox