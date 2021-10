Lancement de la première phase du chantier du ring des Ulis

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Essonne Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Plusieurs années après avoir été annoncé, le chantier du ring des Ulis (Essonne) va voir le jour. Le gros œuvre commencera en novembre prochain.

Afin de fluidifier le trafic et de sécuriser la circulation au niveau du ring des Ulis, le conseil départemental de l’Essonne a décidé de réaménager ce carrefour surfréquenté et particulièrement accidentogène. Dans le cadre de ce projet, reconnu d’utilité publique en 2008, les liaisons avec la RN 118 seront supprimées et un double échangeur sera aménagé à proximité.

Ce chantier, dont le lancement a été plusieurs fois reporté, entrera dans sa première phase mi-novembre. Cette opération, qui devrait durer jusqu’au début de l’été 2022, consiste à édifier des murs de soutènement pour accueillir la voie de déviation de la RD 446. Elle prévoit également l’aménagement des chaussées sur la zone du parc sud.

Les travaux de réaménagement du ring des Ulis, qui devraient s’étendre jusqu’en 2024, sont estimés à 44 M€. Ils seront financés en grande partie par le Département. L’État et la Région Île-de-France investiront également dans ce vaste projet.