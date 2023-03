Lancement de l’année Eiffel

Où, ailleurs qu’à la tour Eiffel (Paris VIIe), lancer la programmation d’une année de célébrations destinées à mettre en lumière son génial concepteur/constructeur/inventeur Gustave Eiffel (1832-1923) et son héritage en matière de sciences, d’architecture, d’ingénierie, d’entrepreneuriat, etc. ? C’est chose faite depuis ce 9 mars où, la Société d’exploitation de la tour Eiffel (Sete), l’Association des descendants de Gustave Eiffel (AGDE) et Philaposte réunis ont présenté le programme des réjouissances à venir.

A la tour Eiffel, à compter du printemps 2023, le monde de Gustave Eiffel sera présenté via un parcours immersif à 360° en réalité augmentée, qui relatera les moments-clés et les images associés de l’histoire du monument exposés par Gustave Eiffel himself. A l’été, une exposition prendra place sur le parvis, intitulée «Eiffel, toujours plus haut !» sous le commissariat de Savin Yeatman-Eiffel. En fin d’année, le DJ Michaël Canitrot dévoilera une collaboration artistique «son et lumière», tournée vers l’avenir, en clôture de cette année Eiffel 2023.

De son côté, l’Association des descendants de Gustave Eiffel (AGDE) s’attachera à faire découvrir les multiples aspects du personnage et l’étendue de son œuvre dans le monde entier : exposition itinérante, mise en lumière des ouvrages les plus emblématiques (Viaduc de Porto, Viaduc de Garabit, Passerelle de Bordeaux, Pont de Chinon, Observatoire de Nice, Phare de Ristna Dagerort (Estonie), etc. ; conférences, débats, publications d’ouvrages, etc. Ainsi que deux documentaires : «Eiffel, la guerre des tours» de Savin Yeatman-Eiffel, diffusé sur Arte en décembre 2023 et «Tour Eiffel, les défis d’un visionnaire», de Bertrand Lemoine et Pascal Cuissot, à découvrir également en décembre 2023 sur France TV.

Enfin, La Poste commercialisera, à partir du 27 mars 2023, un bloc-timbre commémoratif en taille-douce, à l’effigie du Maître et de sa créature la plus célèbre : la tour Eiffel !