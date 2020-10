Lancement de deux appels à projets nationaux pour développer la filière hydrogène

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vinci Supprimer Gouvernement Supprimer France Supprimer hydrogene Supprimer Appel à projets Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

En application de sa stratégie nationale pour le développement de l’hydrogène décarboné en France, le gouvernement lance deux appels à projets pour constituer des écosystèmes territoriaux autour de l’hydrogène et développer les briques technologiques et les démonstrateurs pour la production, le transport et l’usage de l’hydrogène.

L’hydrogène constitue une opportunité stratégique pour la transition vers une économie « zéro carbone » et la création d’une filière industrielle. La France se mobilise donc dès à présent en lançant deux appels à projet pour développer l'hydrogène.

Le gouvernement agit ainsi aux côtés de ses partenaires européens pour la création d’une chaîne de valeur à l’échelle européenne sur l’hydrogène, comme en témoigne la rencontre du 13 octobre entre le président de la République Emmanuel Macron, la chancelière allemande Angela Merkel, les ministres français et allemands de l’économie Bruno Le Maire et Peter Altmaier, la présidente de la Commission Ursula von der Leyen et le commissaire européen chargé de la politique industrielle Thierry Breton, et des dirigeants d’entreprises.



Les deux appels à projets lancés aujourd’hui constituent la première étape de cette stratégie:



• L’appel à projets « Briques technologiques et démonstrateurs » financé par le Programme d’investissements d’avenir (PIA) de l’Etat et opéré par l’ADEME, s’adresse principalement aux entreprises. Il vise à développer ou améliorer les composants et systèmes liés à la production et au transport d’hydrogène et à ses usages tels que les applications de transport ou de fourniture d’énergie, ou encore à concevoir et développer de nouveaux véhicules notamment pour le transport routier de marchandises et le ferroviaire. Il pourra également soutenir des pilotes et démonstrateurs d’envergure (supérieur à 20MW) sur le territoire national.

• L’appel à projets « Ecosystèmes territoriaux hydrogène » de l’ADEME soutient des investissements de production et de distribution d’hydrogène renouvelable ou décarboné, pour des usages industriels et en mobilité, en particulier dans le domaine des utilitaires et des transports lourds (collectifs ou de marchandise). Il vise à faire émerger des consortiums réunissant sur un même territoire collectivités et industriels.

Cette annonce s’inscrit dans une volonté partagée par beaucoup de développer l’hydrogène, à l’image de Jerôme Stubler, président de Vinci qui, lors de la 2e édition du Moniteur innovation day (MID), ce 19 octobre à la Seine musicale (Boulogne) insistait pour une décarbonation "via l’électrique et l’hydrogène". Pour celui-ci, il est primordial d’agir au plus vite car : « pour l’hydrogène, les infrastructures de livraison vont nécessiter une quinzaine d’années d’investissement. »



Conditions pour déposer un projet



• L’appel à projets : « Briques technologiques et démonstrateurs » s’adresse aux entreprises, pour des projets menés seul ou en partenariat avec d’autres entreprises et/ou acteurs de la recherche, pour des projets d’innovation d’un montant minimum de 2 à 5 millions d’euros.

• L’appel à projets : « Ecosystèmes territoriaux hydrogène » s’adresse aux collectivités et entreprises, souhaitant s’investir dans la production et la distribution d’hydrogène, ainsi que dans les usages industriels et en mobilité.

Au travers de cette stratégie, le soutien de l’État accompagne de manière séquentielle et progressive toutes les étapes clés de l’émergence d’une filière industrielle locale :



• Le soutien à la R&D permettant de développer des technologies plus performantes pour l’ensemble des usages de l’hydrogène ;



• Le soutien aux premières commerciales et à l’industrialisation qui combine une approche européenne (partenariats avec des pays partenaires pour développer des projets d’envergure) et nationale ;



• Le soutien au déploiement qui permet d’amorcer la diffusion de ce vecteur et de ses usages sur certains marchés

Calendrier, dates limites :



Pour l’appel à projets « Briques technologiques et démonstrateurs » : dépôt au fil de l’eau jusqu’au 31 décembre 2022, quant à l’appel à projets « Ecosystèmes territoriaux hydrogène » trois dates ont été retenues : le 17 décembre 2020, le 16 mars 2021 et le 14 septembre 2021.