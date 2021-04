Lancement d’Europan 16, saison 2021

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Architecture Supprimer Projets Supprimer Réalisations Supprimer Concours Supprimer Europe Supprimer Valider Valider

Ce concours thématique d’idées est ouvert aux architectes de moins de 40 ans...

Europan 16, saison 2021 est lancé! Ce concours thématique d’idées/de projets est suivi d’un processus de réalisation. Il se veut également un outil pour les villes européennes et les acteurs urbains afin de trouver et de développer des stratégies innovantes pour leurs sites en transformation. Il se présente enfin comme une plateforme pour les jeunes professionnels de la conception urbaine, paysagère et architecturale de moins de 40 ans.



Le thème retenu pour cet Europan 16, saison 2021 : « Villes vivantes - Vitalités métaboliques - Vitalités inclusives. »

La date limite de rendu est fixée au 17 septembre 2021 et les résultats seront dévoilés le 20 décembre 2021.



Renseignements et inscriptions sur le site d’Europan.